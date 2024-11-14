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Eski Pentagon Yetkilisi Elizondo'dan Şok İddia: 'Evrende Yalnız Değiliz!'

Luis Elizondo, UFO'ların gerçek olduğuna inanıyor ve ABD hükümetinin bu konuda şeffaflık göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:26
Eski Pentagon Yetkilisi Elizondo'dan Şok İddia: 'Evrende Yalnız Değiliz!'

Eski Pentagon Yetkilisinden UFO Açıklamaları

ABD Savunma Bakanlığı'nın eski üst düzey yetkililerinden Luis Elizondo, UFO'lar (Tanımlanamayan Uçan Cisimler) ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Evrende yalnız değiliz" dedi. Elizondo, bu ifadelerini ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nde düzenlenen, "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP), Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı oturumda dile getirdi.

UAP'nin Gerçekliği ve Gizlilik İddiası

Elizondo, ABD Hükümeti'nin UFO'lar konusundaki çalışmalarının büyük kısmının halen gizli olduğunu ifade ederek, "Aşırı gizlilik, sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşın ciddi suistimallere yol açıyor" dedi. Ayrıca, UAP'lerin mevcut olduğunu ve bunların evrende yalnız olmadığımızı gizlemek amacıyla bir sır perdesi arkasında tutulduğunu ileri sürdü.

Gelişmiş Teknolojiler ve İzleme Sistemleri

Elizondo, ABD'nin UAP olarak adlandırdığı UFO'ların, hükümet veya başka bir ülke tarafından üretilmeyen gelişmiş teknolojiler olduğunu belirtti ve bu teknolojilerin dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izlediğini vurguladı. Oturumda, bu teknolojilerin uzaylılar ya da özel şirketler tarafından geliştirildiğine dair sorulara "Belki ikisi de" yanıtını verdi.

Şeffaflık Çağrısı ve Destekleyici Görüşler

Elizondo, hükümet içindeki bazı kişilerin UFO'larla ilgili bilgi verenlere karşı misilleme yaptığını öne sürerek, Kongre'yi daha şeffaf olmaya çağırdı. Ayrıca, ABD Donanmasından emekli Tuğamiral Tim Gallaudet, Elizondo'nun ifadelerini destekleyerek, UFO'ların insan olmayan bir üst zekanın varlığını kanıtladığını belirtti.

Gizli Program İddiaları

Oturumda, gazeteci Michael Shellenberger, hükümetin UAP'ler hakkında bildikleri konusunda şeffaf olmadığını ve "Immaculate Constellation" adı verilen bir gizli program oluşturduğunu iddia etti. Bu programın amacının askeri personelden UAP raporlarını toplamak olduğu öne sürüldü. Shellenberger, ABD hükümeti'nin bu konuda bildiklerini gizlediğini savunarak, Kongre'nin daha fazla şeffaflık talebine karşı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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