Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya Uzun Hapis Cezası

Eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo Hapis Cezası Aldı

Eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht ile bağlantılı bir yolsuzluk davasında 20 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Peru basınında yer alan haberlere göre, İkinci Ulusal Yüksek Ceza Mahkemesi, 2001 ile 2006 yılları arasında görev yapan Toledo’nun yolsuzluk, gizli anlaşmalar yapmak ve kara para aklamak suçlarından dolayı mahkumiyetine karar verdi.

Mahkeme Heyetinin Kararları

Mahkeme, Toledo'ya gizli anlaşmalar yapmaktan 9 yıl, kara para aklamaktan ise 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıç Ines Rojas tarafından açıklanan kararda, "78 yaşındaki Toledo, Okyanuslar Arası Otoyol'un 2. ve 3. bölümlerinin yapım ihalesini Brezilyalı şirkete vererek devleti zarara uğratmıştır," şeklinde ifadeler yer aldı.

Diğer Mahkumiyetler

Ayrıca, Özel Yatırımları Teşvik Ajansı (Proinversion) ile bağlantılı iki eski kamu görevlisi Alberto Pasco-Font ve Sergio Bravo 9'ar yıl, iş insanı Jose Castillo Dibos ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin İadesi

ABD, yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Başkan Toledo’yu 24 Nisan 2023 tarihinde Peru’ya iade etme kararı aldı. Toledo, polis gözetiminde ülkeye döndükten sonra başkent Lima’daki Barbadillo Cezaevi’ne yerleştirildi.

Odebrecht'in Rüşvet Skandalı

Brezilya merkezli iş devi Odebrecht’in, birçok Latin Amerika devletine, üst düzey yetkililere ve yöneticilere 2001 yılından bu yana 800 milyon dolar rüşvet verdiği tespit edildi. 28 Nisan 2017’de, Latin Amerika’daki 7 ülke, Odebrecht'in hükümet yetkililerine ödediği rüşvetle ilgili bilgi paylaşımı için Brezilya’ya resmi talepte bulundu.

Odebrecht, kurmuş olduğu rüşvet sistemleri nedeniyle ABD, Brezilya ve İsviçre’de 3,5 milyar dolar cezaya razı oldu.