Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Eski Rum Bakan Markulli'den Kıbrıs Türkü Çocuklar İçin Ses Getiren Paylaşım

Eski Rum Bakan Markulli, Kıbrıs Türkü çocukların katledilmesi üzerine sosyal medyada dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:31
Eski Rum Bakan Markulli'den Kıbrıs Türkü Çocuklar İçin Ses Getiren Paylaşım

Eski Rum Dışişleri Bakanı Markulli'nin Paylaşımı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, sosyal medya hesabında Kıbrıs Türkü çocukların katledildiği anı belgeleyen fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımında, 1974 yılındaki Muratağa katliamının kurbanlarının acısını dile getirerek, Rum yönetimini bu katliamı gerçekleştirenlere karşı harekete geçmemekle suçladı.

Katliamın Kurbanlarına Dikkat Çekti

Markulli, mevcut paylaşımında, "Tüm çocuklar, EOKA-B tarafından öldürüldü. Bu fotoğraf, yaşanan trajediyi bir kez daha gözler önüne seriyor." diyerek süregelen adaletsizliklere dikkat çekti. Ayrıca, katliamın faillerinin tanınmasına rağmen Rum yönetiminin gereken adımları atmaması konusundaki tepkisini "Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı" ifadeleriyle dile getirdi.

Rum Toplumundaki Tepkiler

Markulli'nin paylaşımına gelen yorumlar ise oldukça çeşitlilik gösterdi. Bazı Rum kullanıcılar olaydan haberdar olmadıklarını belirtirken, bazıları katliamın gerekçelerinin bulunduğunu savundu. Tepkilerin ardından Markulli, bu fotoğrafı sosyal medya hesabında kapak fotoğrafı olarak kullanmaya başladı.

GKRY'de İlk Kabullenme Adımı

Bu paylaşımın, GKRY'deki bir yetkili tarafından yapılan ilk sivillere yönelik Muratağa katliamının kabullenme anlamında önemli bir adım olduğu bildirildi. Markulli, daha önce de Kıbrıs Türklerinin toplu mezarlarının fotoğraflarını paylaşarak benzer bir durumu gündeme getirmişti.

Katliamın Tarihsel Arka Planı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yetkililer, katliamların sadece terör örgütü EOKA-B tarafından gerçekleştirilmediğini, aynı zamanda Akritas ve Enosis planları çerçevesinde Rum asker ve polisinin de olaylara müdahil olduğunu belirtiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Ağustos 1974'teki katliamların "cezalandırılmamış toplu katliamlar" olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Tatar, "Burada gerçekleşen soykırımı, Rum asker ve polisi yaptı" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı

Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde, 14 Ağustos 1974 tarihinde, kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk"ün öldürülmesi olayı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerekçeleri arasında sayılmaktadır. Bu olay, köylüler tarafından bulunan toplu mezarlarla tarihe geçti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!