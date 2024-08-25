Eski Rum Bakan Markulli'den Kıbrıs Türkü Çocuklar İçin Ses Getiren Paylaşım

Eski Rum Dışişleri Bakanı Markulli'nin Paylaşımı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, sosyal medya hesabında Kıbrıs Türkü çocukların katledildiği anı belgeleyen fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımında, 1974 yılındaki Muratağa katliamının kurbanlarının acısını dile getirerek, Rum yönetimini bu katliamı gerçekleştirenlere karşı harekete geçmemekle suçladı.

Katliamın Kurbanlarına Dikkat Çekti

Markulli, mevcut paylaşımında, "Tüm çocuklar, EOKA-B tarafından öldürüldü. Bu fotoğraf, yaşanan trajediyi bir kez daha gözler önüne seriyor." diyerek süregelen adaletsizliklere dikkat çekti. Ayrıca, katliamın faillerinin tanınmasına rağmen Rum yönetiminin gereken adımları atmaması konusundaki tepkisini "Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı" ifadeleriyle dile getirdi.

Rum Toplumundaki Tepkiler

Markulli'nin paylaşımına gelen yorumlar ise oldukça çeşitlilik gösterdi. Bazı Rum kullanıcılar olaydan haberdar olmadıklarını belirtirken, bazıları katliamın gerekçelerinin bulunduğunu savundu. Tepkilerin ardından Markulli, bu fotoğrafı sosyal medya hesabında kapak fotoğrafı olarak kullanmaya başladı.

GKRY'de İlk Kabullenme Adımı

Bu paylaşımın, GKRY'deki bir yetkili tarafından yapılan ilk sivillere yönelik Muratağa katliamının kabullenme anlamında önemli bir adım olduğu bildirildi. Markulli, daha önce de Kıbrıs Türklerinin toplu mezarlarının fotoğraflarını paylaşarak benzer bir durumu gündeme getirmişti.

Katliamın Tarihsel Arka Planı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yetkililer, katliamların sadece terör örgütü EOKA-B tarafından gerçekleştirilmediğini, aynı zamanda Akritas ve Enosis planları çerçevesinde Rum asker ve polisinin de olaylara müdahil olduğunu belirtiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Ağustos 1974'teki katliamların "cezalandırılmamış toplu katliamlar" olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Tatar, "Burada gerçekleşen soykırımı, Rum asker ve polisi yaptı" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı

Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde, 14 Ağustos 1974 tarihinde, kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk"ün öldürülmesi olayı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerekçeleri arasında sayılmaktadır. Bu olay, köylüler tarafından bulunan toplu mezarlarla tarihe geçti.