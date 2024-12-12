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Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Çin'de Önemli Temaslarda Bulundu

Dmitriy Medvedev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşerek iki ülke ilişkilerini güçlendirme yollarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 20:10
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Çin'de Önemli Temaslarda Bulundu

Medvedev, Çin'i Ziyaret Etti

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Çin'i ziyaret ederek önemli görüşmelere imza attı. Medvedev, Çin Devlet Başkanı ve Komünist Partisi Genel Sekreteri Şi Cinping ile bir araya geldi.

Karşılıklı İlişkiler Güçleniyor

Görüşmede, Şi, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin, 75 yıl önceki diplomatik ilişki kurulmasından bu yana karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşamaya dayalı olarak geliştiğini vurguladı. Şi, iki ülkenin yeni tip uluslararası ilişkilere örnek teşkil ettiğini belirtti.

İşbirliği Vurgusu

Çin'in, Rusya ile kalkınma stratejilerini uyumlaştırma çabası içerisinde olduğu ve işbirliğinin içsel potansiyelini değerlendirmek istediğini ifade eden Şi, iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM), BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi platformlarda işbirliğini artırmasının önemine dikkat çekti.

Ukrayna Krizi Üzerine Mesajlar

Şi, Ukrayna krizinin çözümü için savaş cephesinin genişletilmemesi ve ateşin körüklenmemesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası toplumla işbirliği yaparak krize siyasi bir çözüm bulmak için uygun koşulları oluşturacaklarını belirtti.

Medvedev'in Görüşleri

Medvedev ise, Çin'in Ukrayna krizindeki tutumunu olumlu gördüklerini ifade etti. Medvedev, Çin, Brezilya ve diğer ülkelerin önerisiyle oluşturulan "Barışın Dostları" girişimini dikkatle izlediklerini kaydederek, bu krize siyasi çözüm bulma çabalarına destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ek Temaslar

Medvedev, ziyaretinin bir parçası olarak Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Vang Huning ile de bir araya geldi. İki taraf, iktidar partileri arasındaki diyaloğun stratejik eş güdüm ve ortak çıkarlarla ilgili katkı sağladığını vurguladı.

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