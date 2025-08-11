DOLAR
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, TBMM'de düzenlenen cenaze töreni ile anıldı. Törene siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:40
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek, Hikmet Çetin, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Şıvgın'ın naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, kariyerine serbest avukatlık ve ticaretle başladı.

Şıvgın, 17, 18 ve 19. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak Meclis'e girdi, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet'te ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi. Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

