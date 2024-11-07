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Eski Savunma Bakanı Gallant'tan Gazze Açıklamaları

Yoav Gallant, Gazze'de kalmanın gereksiz olduğunu belirterek Netanyahu'yu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:54
Eski Savunma Bakanı Gallant'tan Gazze Açıklamaları

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Açıklamaları

Görevden alınan Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde ordunun kalmasının bir gerekliliği olmadığını vurgulayarak Başbakan Binyamin Netanyahu'ya eleştiriler yöneltti.

Gallant'ın İfadeleri

Kanal 12'de yer alan habere göre, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede Gallant, ordunun Gazze'de tüm hedeflerine ulaştığını belirtti. "Orada tutulması için bir neden kalmadı," diyen Gallant, Netanyahu'nun orduyu bölgede tutma konusundaki ısrarını eleştirdi. Gallant, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik," dedi.

Diplomatik Değerlendirmeler ve Güvenlik Sorunları

Başbakan Netanyahu'nun, ordunun bölgede kalması kararının diplomatik nedenlere dayandığını belirttiğini aktaran Gallant, bu değerlendirmelerin geçerli olmadığını ifade etti. Ayrıca, Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını ve ana hedeflerin yerine getirildiğini belirterek, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz," şeklinde konuştu.

Asker Hayatları ve Stratejik Değerlendirmeler

Gallant, Gazze'de kalmanın İsrail'in istikrarı için risk taşıdığını vurguladı. Haaretz gazetesine bilgi veren bir kaynağa göre, Gallant, görüşmede esir takası ve ateşkes anlaşması konularında karar veren kişinin yalnızca Netanyahu olduğunu söyledi.

Gallant, güvenlik komutasındaki yetkililerin, Temmuz ayında anlaşmanın koşullarının olgunlaştığı yönünde bir düşünce içinde olduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu, 5 Kasım'da Gallant’ı görevden almıştı. Aralarındaki farklılıklar, sadece Gazze ile sınırlı kalmayıp Lübnan konusunu da kapsamaktadır. Netanyahu, Gazze'deki işgalin kalıcı olmasını savunurken, Gallant, bölgenin Filistin yönetimine devredilmesini istemekteydi.

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