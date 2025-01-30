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Eski Senatör Bob Menendez'e 11 Yıl Hapis Cezası

Türkiye karşıtı eski Senatör Bob Menendez, rüşvet suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 00:55
Eski Senatör Bob Menendez'e 11 Yıl Hapis Cezası

Eski Senatör Bob Menendez Hapis Cezasına Çarptırıldı

ABD'de rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, jüri tarafından suçlu bulunarak 11 yıl hapis cezası aldı. Manhattan'daki federal mahkeme duruşmasında Yargıç Sidney Stein, Menendez'in, yüksek mevkisini kötüye kullanarak yabancı ülkeler için rüşvet aldığına vurgu yaptı.

Yargıcın Açıklamaları ve Menendez'in Tepkisi

Yargıç Stein, Menendez'in başarılı bir kariyere rağmen kamu yararına çalışmak yerine kişisel çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Stein, "Üzgünüm ama, yozlaşmış bir politikacı oldun," diyerek Menendez'in durumunu eleştirdi.

71 yaşındaki Menendez, ceza karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak, "Sayın yargıç, karşınızda terbiye edilmiş bir adam var. Tüm hayatımı başkalarına hizmet etmeye adadım," şeklinde ifadelere yer verdi.

Menendez'in Suçlamaları ve Görev Süresi

Menendez, 16 Temmuz 2024 tarihinde mahkeme jürisi tarafından rüşvet almak, adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak suçlamalarının tümünden suçlu bulundu. Suçlamalar arasında 16 ayrı madde yer alıyordu. Bu gelişmenin ardından Menendez, 21 Ağustos 2024 tarihinde, New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü olarak Senato'dan istifa etmek zorunda kaldı.

Türkiye ile İlişkileri ve Siyasi Durumu

Küba kökenli bir göçmen ailesinin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ve Rum ile Ermeni lobilerine yakınlığı ile tanınıyordu. Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına karşı çıkan Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından duyduğu rahatsızlığı da sıklıkla dile getiriyordu. Menendez'in hakkındaki soruşturmanın ardından Türkiye'ye gerçekleştirilen F-16 satışının onaylanması ise dikkatlerden kaçmadı.

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve jüri tarafından suçlu bulunan...

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve jüri tarafından suçlu bulunan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası verildi.

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve jüri tarafından suçlu bulunan...

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve jüri tarafından suçlu bulunan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası verildi.

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