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Eski sevgili faciası! Saldırı ve intihar girişimi yaşandı...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 42 yaşındaki Ümmü Döğer, market alışverişi sonrası evine dönerken eski sevgilisi Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına maruz kaldı. Yıldırım, apartman girişinde Döğer'i tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Döğer, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 13:19
Eski sevgili faciası! Saldırı ve intihar girişimi yaşandı...

Ümmü Döğer, sabah saatlerinde marketten aldığı ekmekle evine dönerken, yaşanan korkunç olayla karşılaştı. Apartman girişinde karşılaştığı eski sevgilisi Arafa Yıldırım tarafından silahlı saldırıya uğrayan Döğer, ağır yaralandı. Olay yerinde çevredekilerin müdahalesine rağmen Yıldırım, Döğer'in peşinden gidip içeride de saldırısını sürdürdü. Ardından intihar girişiminde bulunan Yıldırım, kendi başına ateş etti.

Nişantaşı Mahallesi sakinlerini derin üzüntüye boğan olayda, apartmanda yaşayanların dehşete düştüğü belirtildi. Görgü tanıkları, olay anında çığlık seslerinin ve silah seslerinin mahalleyi sarsarak panik yarattığını dile getirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek geniş çaplı bir inceleme başlattı.

HAYAT MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Olayda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ümmü Döğer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı durumda olan Arafa Yıldırım ise acil müdahaleyle Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldırım'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

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