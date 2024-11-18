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Eski Sürücü Belgeleri İçin Yenileme Süresi Uzatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:15
Eski Sürücü Belgeleri İçin Yenileme Süresi Uzatıldı

Eski Sürücü Belgeleri İçin Yeni Tarih

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi hususunda önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, bu belgelerin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Bu adım, sürücülerin belgelerini güncelleyebilmesi için ek bir fırsat sunuyor.

Karar, vatandaşların sürücü belgelerini yenileme işlemlerini zamanında gerçekleştirebilmeleri adına önemli bir kolaylık sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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