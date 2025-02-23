Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, Tak Bai Olayı İçin Özür Diledi

Taksin Şinavatra, 2004'te 85 Müslümanın ölümüne yol açan Tak Bai olayında halktan özür diledi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:44
Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, Tak Bai Olayı İçin Özür Diledi

Tayland'da 2004 yılında meydana gelen ve 85 Müslümanın hayatını kaybettiği Tak Bai olayı nedeniyle özür dileyen eski Başbakan Taksin Şinavatra, toplumdan affedicilik ve anlayış beklediğini belirtti.

Tayland'ın Narathiwat eyaletinde gerçekleşen olayların nesnel bir değerlendirmesini yapan Şinavatra, Thai PBS World ile yaptığı açıklamada, "Bazı hataların yapıldığını kabul ediyorum" dedi. Bu olayın ardından Müslümanların öğretilerinde yer alan anlayış ve affetme gibi değerlere dikkat çekerek, "Eğer halk arasında büyük bir memnuniyetsizlik yaratan hatalar olduysa, sorunların çözümüne yardımcı olmak için af dilemek isterim" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Taksin Şinavatra'nın kızı ve mevcut Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, 24 Ekim 2024'te Tak Bai olayını "çok üzücü" bir durum olarak nitelendirmiş ve hükümet adına özür dilemişti.

Tak Bai'de 25 Ekim 2004 tarihinde, polis karakolu önünde toplanan Müslüman göstericilere açılan ateş sonucunda 7 kişi ölmüştü. Gözaltına alınan 78 gösterici ise, askeri kamyonlarda maruz kaldıkları havasızlık ve izdiham nedeniyle hayatlarını kaybetmişti. Söz konusu olayla ilgili dava zaman aşımına uğramış olmasına rağmen, bu süreçte kimse mahkum edilmemiştir.

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