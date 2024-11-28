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Eski TBMM Başkanı Şentop, 'İnsanlığın Kanayan Yarası Soykırım Gazze' Konferansında Önemli Açıklamalar Yaptı

Mustafa Şentop, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirerek dünya düzenine dair eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:18
Eski TBMM Başkanı Şentop, 'İnsanlığın Kanayan Yarası Soykırım Gazze' Konferansında Önemli Açıklamalar Yaptı

Şentop'tan Çarpıcı Açıklamalar

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'İnsanlığın Kanayan Yarası Soykırım Gazze' konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir soykırım boyutuna ulaştığını belirtti.

Filistin Sorununun Evrenselliği

Şentop, 'Filistin', 'Gazze' ve 'Kudüs' kelimelerinin post-İkinci Dünya Savaşı dönemi dünya düzeninin anahtar kelimeleri olduğunu vurguladı. Bu sorunun sadece Filistin ve Gazze halkının değil, dünya genelindeki herkesin meselesi olduğunu ifade etti.

'Biz topyekun bir dünya düzenini tartışıyoruz' diyen Şentop, uluslararası insanlık suçlarının temelinde mevcut dünya düzeninin yattığını belirtti.

İsrail'in Tarihi ve Kudüs'ün Önemi

Şentop, İsrail'in kuruluşunu eleştirerek, bölgeye gelen Yahudiler tarafından gasbedildiğini savundu. Kudüs'ün tarihi boyunca Müslüman yönetiminde olduğu dönemlerde Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumlarının uyum içinde yaşadığını dile getirdi.

'Kudüs, üç semavi dinin önemli mekanlarının bulunduğu bir şehir' diyen Şentop, bu şehirde yönetimin yalnızca Yahudilere değil, üç dine de yaşam imkanı tanıması gerektiğini belirtti.

Dünya Düzeni ve İnsan Hakları

Yeni bir dünya düzeninin kurulması gerektiğini vurgulayan Şentop, 'İnsanlığa karşı suçlar, soykırımlar çerçevesinde çok şey söylenebilir' ifadesini kullandı. Herkesin sağlıklı bir dünya düzeninin inşa edilmesi için bu sorunlarla ilgili ortak kararlar alması gerektiğini savundu.

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Araştırma Görevlisi Seniha Begüm Şentop Atıcı ise, uluslararası hukukta soykırım suçunun önemine dikkat çekerek, 'Dünyanın gözü önünde İsrail'in açıkça bu suçu işliyor oluşu, uluslararası politikanın bir sonucudur' dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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