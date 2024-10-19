Eski TBMM Başkanı Şentop'tan Filistin ve İnsan Hakları Vurgusu

Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda İnsani Sorunlar Ele Alındı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konferansın ikinci gününde yapılan konuşmalar Avrupa'daki insan hakları eksikliklerini gündeme getirdi.

Filistin Gösterilerine Dikkat Çekti

Şentop, konuşmasında, “Filistin gösterilerinde Almanya'da her yaştan bireyin sert bir şekilde gözaltına alındığına dikkat çekerek, diğer yandan İsrail bayrağının Berlin'de sergilendiğini belirtti.

Şentop, buna ek olarak, “İsrail'le ilgili gösterilere izin veriliyor. Dolayısıyla ifade ve düşünce hürriyeti kavramları Avrupa'da bir masaldan ibaret,” diye ifade etti.

Hukuk Kurallarının Eşit Uygulanmadığını Vurguladı

Eski başkan, Avrupa'daki insan hakları ve hukukun tüm bireylere eşit uygulanmadığını kaydetti. Şentop, “Batılı insan hakları, sadece Beyaz Batılı ya da Hristiyan bireyler için geçerli oluyor. Bu durum Müslümanlara yönelik adaletsizliği açıkça ortaya koyuyor,” şeklinde konuştu.

İslam Hukuku ve Devletle İlişkisi

Şentop, İslam hukukunun oluşum süreçlerini anlatarak, bu hukukun devlet kurumları tarafından değil, müçtehit hukukçuların faaliyetleri ile geliştiğini vurguladı. Kur'an ve sünnetten gelen sınırlı sayıda kuralın önemli olduğunu ve bunun ötesinde hukukçuların katkısıyla bir hukuk üretim sürecinin oluştuğunu ifade etti.

Konferansın ardından Mustafa Şentop, dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak, insan hakları sorunlarına dair dünyadaki durumu değerlendirdi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.