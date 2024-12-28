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Eski TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, Türkiye'den Daha Büyüktür"

Mustafa Şentop, Tokat Balkan Türkleri Derneği Genel Kurulu'nda Türkiye'nin büyüklüğüne vurgu yaptı, Balkanların önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:10
Eski TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, Türkiye'den Daha Büyüktür"

Mustafa Şentop'tan Çarpıcı Açıklamalar

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 26 Haziran'da Atatürk Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen Tokat Balkan Türkleri Derneği Genel Kurulu'nda etkileyici bir konuşma yaptı. Şentop, Türkiye'nin büyüklüğünün farkında olan insanların, ülkenin geleceğini şekillendirebileceğini belirtti. "Gerçek manada büyük Türkiye'yi ancak o insanlarla kuracağız. Balkanlar, bunun bir mayası tabiri caizse," dedi.

Balkanların Tarihi ve Kültürel Önemi

Şentop, Balkanlar'ın yalnızca turistik bir coğrafya olmadığını, 500 yıllık vatan toprakları olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. "Bu topraklar, bizim için hem fiziki hem de beşeri eserler anlamında büyük değer taşıyor," ifadesini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal projelere de dikkat çekti.

Tarihsel Sorumluluk

Eski başkan, Osmanlı dönemine ait olan coğrafyalar için Türkiye'nin taşıdığı sorumluluğu hatırlattı ve "Sadece Balkanlar'da değil, Ortadoğu'da da bu sorumluluktan kaçamayız," dedi. Bu anlayışla hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Herkes bu büyüklüğün de farkındadır," iddiasında bulundu.

Plaket Takdimi ve Katılımcılar

Konuşmasının ardından Şentop'a, Tokat Balkan Türkleri Derneği Başkanı Yavuz Cemil Erdem tarafından bir plaket verildi. Programa; Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan ile birçok davetli katıldı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (ön orta), 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen Tokat...

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (ön orta), 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen Tokat Balkan Türkleri Derneği Genel Kurulu'na katıldı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (ön orta), 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen Tokat...

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (ön orta), 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen Tokat Balkan Türkleri Derneği Genel Kurulu'na katıldı.

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