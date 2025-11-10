Eski Tepecik Belde Başkanı Salih Vural Son Yolculuğuna Uğurlandı
Aydın'da belde belediye başkanlığı yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Salih Vural için düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze Töreni
Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören 82 yaşındaki Salih Vural'ın doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Vural'ın vefatı, ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı.
Merhum için öğle namazının ardından Tepecik Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından cenaze, Tepecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Siyasi Görevi
1994-2004 yılları arasında eski Tepecik Belde Belediyesi'nde belediye başkanlığı görevinde bulunan Salih Vural, görev süresi boyunca belde halkı tarafından tanınan bir isim olmuştu.
