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Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Geçerlilik süresi 2024 yıl sonunda doluyor

2016 öncesi alınan sürücü belgelerinin geçerliliği 31 Aralık 2024'te sona erecek. Yenileme işlemleri için Alo 199, e-Devlet veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden başvuru yapılabilir.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:11
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Geçerlilik süresi 2024 yıl sonunda doluyor

2016 yılı öncesinde alınan sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, ehliyet yenileme başvurularının yılın son aylarına bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşların erkenden başvuru yapmaları tavsiye ediliyor.

Ehliyet yenileme işlemleri sırasında, vatandaşların gerekli belgeleri eksiksiz teslim etmeleri büyük önem taşıyor. İşte yenileme işlemleri için gereken belgeler:

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport)

Sürücü Sağlık Raporu

Eski Sürücü Belgesi

Biyometrik Fotoğraf

Kan Grubu Kartı veya Beyanı

Ehliyet Yenileme Ücreti Dekontu

Vatandaşlar, yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenileyerek olası sıkıntıların önüne geçebilirler. Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresinin dolmasıyla birlikte yeni tip ehliyetler daha güvenli ve modern özellikleriyle sürücülerin kullanımına sunuluyor.

Unutmayın, 31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetlerinizi yenileyerek yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olabilirsiniz. Yenileme işlemleri için hemen randevu alın ve belgelerinizi hazırlayın!

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