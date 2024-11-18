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Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:31
Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı

Eski Tip Sürücü Belgelerinde Yenileme Süresi Uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak uzatıldı." dedi.

Yerlikaya, Türkiye genelinde 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin bulunduğunu belirterek, "Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim." şeklinde uyardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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