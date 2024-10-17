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Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya Tazminat Cezası

Şebnem Korur Fincancı, TSK'ya yönelik ifadeleri nedeniyle 50 bin lira tazminata mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:25
Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya Tazminat Cezası

Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya Tazminat Cezası

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından mahkemeye verildi. Mahkeme, Fincancı'nın 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Dava Süreci ve Açıklamalar

Fincancı, "TSK'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı" iddialarını gündeme getirmişti. Bu açıklamalar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 100 bin liralık manevi tazminat davasına dönüşmüştü. Davanın görüldüğü Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, taraf avukatları ve Fincancı'nın kendisi hazır bulundu.

Avukatın Savunması

Fincancı'nın avukatı, yaptığı savunmada müvekkilinin eleştiri hakkını kullandığını vurguladı. Avukatı, "Bilim insanı olarak, müvekkilim bilimsel değerlendirmelerde bulundu. Ve bağımsız heyetlerin inceleme yapması gerektiğini belirtti. Davanın reddedilmesini talep ediyoruz," şeklinde ifade etti.

Mahkeme Kararı

Duruşma sonunda mahkeme, tazminat davasının kısmen kabulüne karar vererek Fincancı'nın 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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