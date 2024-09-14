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Eski Tümgeneral, Gazze'den Çıkmanın Zamanı Geldi Dedi

İsrail'in eski Tümgenerali Ziv, Gazze'den derhal çıkılması gerektiğini vurguladı ve mevcut durumu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:23
Eski Tümgeneral, Gazze'den Çıkmanın Zamanı Geldi Dedi

İsrail Ordusunun Eski Komutanından Kritik Açıklama

İsrail ordusunun eski Tümgenerali Israel Ziv, ülkesinin Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü varlığın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Kanal 12 televizyonu, Ziv'in bu konudaki düşüncelerini izleyicilerine aktardı.

Gazze'deki Durum Değerlendirmesi

Ziv, yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yönelik savaş mevcut hükümetin istikrarının kaynağı haline geldi," dedi. Savaşın tarihindeki en uzun ve yıpratıcı dönemlerden biri olduğunu vurgulayan Ziv, "Art arda gelen olaylar ve tepki zincirleri, İsrail devletini bir güvenlik girdabına hapsetti," ifadesini kullandı.

Güvenlik ve Çatışmaların Sonu

Ziv, ülkenin güvenlik durumunun sürekli kötüleştiğini ve savaşın sona erdiğine dair bir umut belirtisinin bulunmadığını ekledi. "İsrail Gazze'de askıda kaldı ve kan kaybediyor," diyerek, ordunun oradan çıkması gerektiğini belirtti.

Stratejik Hatalar ve Talihsiz Durumlar

Ziv, Philadelphi Koridoru'nda tünel bulunmadığının ortaya çıkmasının ardından, hükümetin bu konudaki tutumunu eleştirdi. Gazze'yi büyük bir bataklığa benzeten Ziv, "Hamas rejimi değişmedikçe adım atmak herhangi bir sonuç getirmeyecek," dedi.

Hizbullah ve Lübnan Üzerine Değerlendirmeler

Kuzeyde Hizbullah ile savaşa dair belirsizliklerin sürdüğünü belirten Ziv, herhangi bir karadan müdahalenin durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade etti. "Bir çıkış stratejisi olmaksızın enjeksiyon, durumu daha da olumsuzlaştıracaktır," diyerek, dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ziv, "İsrail'in Lübnan'a girişi, Hizbullah’ı ateşkese zorlayamaz; bilakis, daha fazla saldırı düzenlemelerine ve dolayısıyla İsrail'in orada da sıkışıp kalmasına yol açacaktır," şeklinde uyarıda bulundu.

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