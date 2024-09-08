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Eski Vali Yazıcıoğlu 21. Yılında Anıldı

Recep Yazıcıoğlu, 21. ölüm yıldönümünde doğum yeri Söke'de mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:29
Eski Vali Yazıcıoğlu 21. Yılında Anıldı

Merhum Vali Yazıcıoğlu Mezarı Başında Anıldı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 21. yılında doğum yeri Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anma töreniyle yad edildi.

Anma Töreni Detayları

Söke Asri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuşan Yazıcıoğlu'nun kardeşi Leyla İleri, 21 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu belirtti.

"İşlerini Hızla Tamamlayan Biriydi" diyen İleri, Yazıcıoğlu'nun eserlerinin Türkiye'nin dört bir yanında hissedildiğini vurguladı. Ayrıca, İleri, tarihçi İlber Ortaylı'dan alıntı yaparak, "Ona yatakta ölüm yakışmazdı. 55 yılına belki de 155 yıllık bir zaman sığdırdı." dedi.

Gençlerden Anma Törenine İlgi

Adıyaman'dan gelen hukuk fakültesi öğrencisi Berkay Çelik, Yazıcıoğlu’nu kendisi için bir örnek olarak gördüğünü belirtti ve bu nedenle hukuk okumaya karar verdiğini ifade etti.

Önemli İsimler Katıldı

Anma törenine AK Parti Söke İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz, AK Parti Söke Kadın Kolları Başkanı Saliha Ondört, Yazıcıoğlu'nun ailesi ve sevenleri de katıldı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün...

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 21. yılında doğum yeri Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün...

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 21. yılında doğum yeri Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün...

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 21. yılında doğum yeri Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün...

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 21. yılında doğum yeri Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

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