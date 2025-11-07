Eskişehir-Afyonkarahisar Yolunda Kafa Kafaya Çarpışma: 3'ü Çocuk 9 Yaralı

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı; 5 yaşındaki çocuğun durumu ağır.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 23:08
Olayın Detayları

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle bir otomobil karşı şeride geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, Eskişehir istikametinde seyreden ve içinde 3 kişi bulunan H.Y. (33) yönetimindeki 26 PK 077 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Afyonkarahisar istikametinde giden ve içinde 6 kişi bulunan H.F. (32) idaresindeki 07 EBM 02 plakalı otomobilün çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralananlar arasında 3'ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişi bulunuyor: H.F. (5), H.F. (8), R.S.Y. (7), E.Y. (30), Ş.F.T. (25), H.F. (33), H.Y. (33), A.T. (31) ve H.F. (32). Yaralılardan 5 yaşındaki H.F.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; ekipler olay yerinde ve araçlarda detaylı çalışma yaptı.

