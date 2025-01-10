Eskişehir Başsavcısı Karakülah, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Önemli Katılım

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım gösterdi. Bu önemli organizasyon, fotoğraf sanatçıları ve haber ajansları arasında büyük ilgi görüyor.

Oylama Süreci ve Katılımcılar

Oylama sürecinde, pek çok değerli eser değerlendirilecek. Başsavcı Karakülah’ın katkıları, toplumun farklı kesimlerinin sanata olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.