Eskişehir'de 112 Hattını Meşgul Edenlere Ceza Uygulandı

112 Acil Çağrı Merkezi Uygulaması

Eskişehir'de yılbaşından bu yana, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz aramalar yaparak meşgul eden 35 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Cezalar ve Yasal Düzenlemeler

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamalara göre, gereksiz aramalar nedeniyle her bir kişi için uygulanan ceza 2.052 lira olarak belirlenmiştir. Eğer bu tür çağrılar tekrarlanırsa, ceza tutarı 2 katına çıkmaktadır. Toplam Ceza Tutarı 77 Bin 976 Lira

Bu yılın başından itibaren, il genelinde gerçekleştirilen bu denetimler sonucunda toplam 35 kişiye 77.976 lira ceza kesilmiştir.

Acil Çağrı Hizmetlerinin Önemi

Açıklamada, 112 hattının yalnızca acil durumlar için kullanılmasının gerektiği vurgulanarak, gereksiz aramaların sayısının azaltılması ve gerçek acil durumların hızlıca yanıt bulabilmesi için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.