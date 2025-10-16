Eskişehir'de 14 Yıldır Kayıp Muharrem K.'nin Katili Kardeşi Çıktı

Odunpazarı'nda uzun yıllık kayıp dosyası, JASAT'ın çalışmasıyla çözüldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olan Muharrem K. (64)'nin, kardeşi tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

Muharrem K.'den 2011 yılından bu yana haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen ve yaklaşık 1 yıl süren soruşturma sonucunda, Muharrem K.'nin kardeşi Ali K. (61) tarafından öldürüldüğü saptandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, şüphelinin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazı ile yapılan aramada, Muharrem K.'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Ali K., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

