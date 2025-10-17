Eskişehir'de 14 Yıldır Kayıp Olan Kardeşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de Kayıp Kardeşinin Cesedi Evinde Bulundu

JASAT ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli adliyeye gönderildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 14 yıldır kayıp olan kişinin, kardeşi tarafından öldürülüp gömüldüğü tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda olay aydınlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 2011'den beri haber alınamayan Muharrem K. (64)'nin öldürülerek Yahnikapan Mahallesi'ndeki evine gömüldüğü belirlenen kardeşi Ali K. (61) gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü yapılmış ve adliyeye sevk edildi.

Yakınlarının geçen yıl jandarmaya başvurması üzerine başlatılan çalışma doğrultusunda, şüphelinin evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazı ile arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, Muharrem K.'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı şekilde bulundu.

Soruşturma işlemleri ve adli süreç devam ediyor.

