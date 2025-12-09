DOLAR
Eskişehir'de 161 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de 1-8 Aralık'ta yapılan çalışmalarda, 161 uygulama noktasında bin 609 personelle toplam 161 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:40
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Uygulama noktaları ve personel

Çalışmalar 161 uygulama noktasında ve bin 609 görevli personel ile icra edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin dağılımı

Operasyonlarda; çeşitli suçlardan aranan 115, 5 yıla kadar aranan 40, 5-10 yıla kadar aranan 5 ve 10 yıl ve üzeri 1 olmak üzere toplam 161 aranan şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen bu faaliyetler, ilin asayişinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

