Eskişehir'de 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Asayiş ekipleri S.T.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalar sonucu, “Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Yağma” suçundan toplam 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahsın yakalandığı tespit edildi.
Şahsın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
