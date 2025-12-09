DOLAR
Eskişehir'de 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Asayiş Şube ekipleri, 'Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Yağma' suçundan 19 yıl 6 ay 20 gün cezası bulunan S.T.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:30
Asayiş ekipleri S.T.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucu, “Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Yağma” suçundan toplam 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahsın yakalandığı tespit edildi.

Şahsın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

