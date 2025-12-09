DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Eskişehir'de 43 yaşındaki H.Ç. evinde ölü bulundu

Eskişehir Mamure Mahallesi'nde 43 yaşındaki H.Ç. evinde ölü bulundu; belediye tabibi ölümün şüpheli olmadığına karar verdi, cenaze morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:07
Eskişehir'de 43 yaşındaki H.Ç. evinde ölü bulundu

Eskişehir'de 43 yaşındaki H.Ç. evinde ölü bulundu

Olayın Detayları

Eskişehir'in Mamure Mahallesi Ertuğrul Sokak üzerinde meydana gelen olayda, H.Ç. (43) isimli şahıstan uzun süredir haber alınamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen yetkililer olay yerinde inceleme başlattı.

Polis ekipleri kontrol amaçlı girdikleri dairede H.Ç.'yi haraketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerine gelen belediye tabibi, yapılan ön inceleme sonrası H.Ç.'nin ölümünün şüpheli olmadığına karar verdi.

Cansız beden, Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 43 yaşındaki H.Ç.'nin ölüm nedeni, yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

ESKİŞEHİR'DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 43 YAŞINDAKİ GENÇ ŞAHIS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

ESKİŞEHİR'DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 43 YAŞINDAKİ GENÇ ŞAHIS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

ESKİŞEHİR'DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 43 YAŞINDAKİ GENÇ ŞAHIS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası
7
Antalya'da motosiklet-kamyon kazası: 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi