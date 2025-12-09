Eskişehir'de 43 yaşındaki H.Ç. evinde ölü bulundu

Olayın Detayları

Eskişehir'in Mamure Mahallesi Ertuğrul Sokak üzerinde meydana gelen olayda, H.Ç. (43) isimli şahıstan uzun süredir haber alınamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen yetkililer olay yerinde inceleme başlattı.

Polis ekipleri kontrol amaçlı girdikleri dairede H.Ç.'yi haraketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerine gelen belediye tabibi, yapılan ön inceleme sonrası H.Ç.'nin ölümünün şüpheli olmadığına karar verdi.

Cansız beden, Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 43 yaşındaki H.Ç.'nin ölüm nedeni, yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

