Eskişehir'de 5 Yaşındaki Çocuğunu Darbeden Baba Gözaltına Alındı

Eskişehir Odunpazarı'ndaki marketteki görüntülerde 5 yaşındaki çocuğunu darbeden C.E. gözaltına alındı; darbedilen çocuk koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 10:45
Marketteki görüntüler sosyal medyadan gelen ihbarla soruşturmayı başlattı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Emek Mahallesi'nde bir markette çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde C.E.'nin 5 yaşındaki oğlunu darbettiği belirlenince, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Soruşturma kapsamında şüpheli C.E. gözaltına alınırken, darbedilen çocuk da koruma altına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi.

