Eskişehir'de 67 Yaşındaki Çiftçi Yeni Yönetmeliğe Uygun Kaskla Tarlasını Sürdü

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki çiftçi Mehmet Son, İçişleri Bakanlığı'nın Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik doğrultusunda kask, koruyucu gözlük ve eldiven takarak tarlasını sürdü.

Yeni düzenleme: T3 traktörlerde ekipman zorunluluğu

Yapılan değişikliğe göre T3 kategorisindeki traktörlerde koruyucu başlık, koruyucu gözlük ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanları kullanmayanlara 993 TL cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Çiftçinin sözleri: 'İşleri kafamızda kask varken yapacağız'

Mehmet Son uygulamaya başlamasının gerekçesini şöyle anlattı: 'Bu işi bizlerden başka yapacak adam yok, genç nesiller usandı. İşte burası bahçe, tarlayı sürdük. Traktör hazır, kaskımızı taktık, gözlüğümüzü geçirdik, eldivenler elimizde. Önce iş güvenliğini sağladık. Bundan sonra hep böyle kullanmak lazım. En ufak hasarda garantisi var. Kaskla kafayı koruyorsun. Sonuçta traktörün arkasında çapa var, kafana taş gelebilir. Gözlükle, gözlere duman ve sis gelmesini engelleyip daha rahat oluyorsun. Ben şimdi buraya ıspanak, maydanoz, tere ve roka ekeceğim. Nasip olursa bahara doğru marul dikeceğiz. İşte bu şekilde fasulye ve biber derken yavaş yavaş hepsinden ekeceğiz. Bütün bu işleri kafamızda kask varken yapacağız. Herhangi bir zarara karşı kask bizi koruyacak.'

Üretici örgütünden destek

Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, tedbirlerin önemine dikkat çekerek, 'Tabii ki insan sağlığı her şeyden önemli. Bu zamana kadar yaşanan kazalar sebebiyle alınmış bir tedbir. Belki ilk etapta üreticilerimize biraz zor gelebilir, ama olması gereken şey. Açık havada olduğumuz için bir sinek dahi gelse göze kaçabilir, o anda bir kazaya sebebiyet verebilir. Ondan dolayı alınması gereken güzel bir tedbir. İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu bu anlamlı hizmete biz üreticilerin de uyması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

