Eskişehir'de 7,5 Milyon TL'lik Sahte Tütün Operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir tırın çekici ve dorsesinde yapılan aramada, piyasa değeri 7 milyon 500 bin TL olan sahte tütün ürünleri ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Aramada toplam 6 milyon 690 bin dal sahte bandrollü boş makaron ile 960 kilo sahte bandrollü tütün bulundu. Malzemeler ve araç üzerinde yapılan tespitlerin ardından olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli M.A. hakkında ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet birimleri, ele geçirilen ürünlerin piyasa ve vergi kaybı açısından taşıdığı riske dikkat çekerek benzer kaçakçılık olaylarıyla mücadelenin süreceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR'DE PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON 500 BİN TL OLAN 6 MİLYON 690 BİN DAL SAHTE BANDROLLÜ BOŞ MAKARON VE 960 KİLO TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.