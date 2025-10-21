Eskişehir'de 7 Tarihi Eser Niteliğinde Obje Ele Geçirildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma operasyonunda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje; tabanca, 4 bronz sikke, vazo ve kama ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 09:30
Tepebaşı'nda düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir şüphelinin tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Zanlı, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin yanında bulunan çantasında yapılan aramada, ağızdan dolma kara barut tabanca, 4 bronz sikke, vazo ve kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

