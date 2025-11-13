Eskişehir'de Abartı Egzozla Drift Yapan Sürücüye 74 bin 336 TL Ceza

Eskişehir'de abartı egzozlu araçla drift yapan ve daha önce ehliyetine el konulan sürücüye polis 74 bin 336 TL ceza kesti; araç 2 ay trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 23:21
Olayın Detayları

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya paylaşımlarında Albayrak Caddesi üzerinde drift yaptığı ve trafiği kapattığı görülen bir otomobil ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucu araç Ertaş Caddesi üzerinde hareket halindeyken yakalandı. Polis incelemesinde, aracın üzerinde kumanda ile çalışan abartı egzoz bulunduğu ve drift yapan sürücünün paylaşımdaki kişi ile aynı olduğu tespit edildi.

Uygulanan İşlemler ve Cezalar

Sürücüye abartı egzoz kullanmak, ehliyete el konulduğu halde araç kullanmak ve drift yapmak suçlarından toplam 74 bin 336 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca işlem yapılan araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi ve sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

