Eskişehir'de AFAD'dan Kız Öğrenci Yurdunda Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi

Eskişehir'de AFAD, Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenci ve personele afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış ve yangın eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:18
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Eskişehir Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitimde yurt öğrencileri ve personeli bir araya geldi.

Eğitimin içeriği

AFAD ekipleri, afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış ve yangınla mücadele konularını katılımcılara detaylı biçimde anlattı. Eğitim programı kapsamında hem teorik bilgilendirme hem de uygulamalı gösterimler gerçekleştirildi.

AFAD'ın açıklaması

AFAD İl Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında yer alan ifadede şu cümle öne çıktı: "Afetlere hazır, bilinçli bir toplum için eğitimlerimiz sürüyor"

