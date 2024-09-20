Eskişehir'de Aile Hekimine Saldırı: Kadın Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Aile Hekimine Saldırı Olayı

Eskişehir'de yaşanan talihsiz olayda, Y.C. isimli bir kadın, oğluna istirahat raporu vermediği iddia edilen aile hekimi A.D.'ye saldırdı. Olay, Tepebaşı ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Y.C., oğlunu muayene ettirmek için sağlık merkezine geldi. Ancak A.D., başka bir aile hekimine kayıtlı olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Bunun üzerine Y.C., A.D.'den rapor isteyerek olumsuz yanıt aldı.

Y.C. saldırdı: Aile hekiminin olumsuz yanıt vermesi sonrasında Y.C., doktor A.D.'ye saldırarak darbetti. Olay anı, yakınlarda bulunan bir şahıs tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gözaltı ve Hastaneye Kaldırılma

Saldırı sonrasında A.D., çevredeki insanların müdahalesiyle yere düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı doktoru Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Y.C. ise "beyaz kod" verilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililerden Destek Ziyareti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D.'yi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu tür olayların yaşanmaması için ilgili önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı.