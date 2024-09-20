Eskişehir'de Aile Hekimine Saldırı: Kadın Tutuklandı

Olayın Detayları

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, Y.C. isimli bir kadın, oğluna rapor vermediği gerekçesiyle A.D. adlı aile hekimine saldırdı. Y.C., oğlunu yanına alarak Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Doktor Raporu İstemesi ve Sonrası

Y.C., başka bir aile hekimine kayıtlı olan oğlunu muayene eden A.D.’den istirahat raporu talep etti. Ancak A.D., çocuğun sağlık durumu hakkında herhangi bir sorun olmadığını bildirilince, Y.C. tarafından darbedildi.

Saldırının Görüntülenmesi

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sonlanan saldırı, başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kayıtta, A.D.'nin yere düştüğü ve Y.C. tarafından saçından çekildiği anlar yer aldı.

Acil Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Doktor A.D., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından "beyaz kod" verilmesi üzerine, güvenlik ekipleri olay yerine hızla ulaştı.

Adli Süreç Başlatıldı

Y.C., emniyetteki sorgusunun ardından "sağlık çalışanını görevi dolayısıyla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, A.D.'yi hastanedeki odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu olay, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda tekrar bir tartışma başlatmış durumda.