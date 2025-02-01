Eskişehir'de Akaryakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trajik Tanker Kazası

Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin Derince ilçesinden Kütahya'ya akaryakıt taşıyan Ahmet Safa Battal yönetimindeki 43 AG 971 plakalı tanker, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Olayın Ardından Gelen Ekipler

Kazanın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler yaptıkları incelemede, tanker içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Safa Battal'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ceset Otopseye Gönderildi

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından devrilen akaryakıt tankeri, vinç yardımıyla güvenli bir şekilde bölgeden kaldırıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.