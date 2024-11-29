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Eskişehir'de Arkadaş Katliamı: Bıçakla Öldürülen Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de husumetli arkadaşlar arasında yaşanan tartışma kanlı bitti; bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:56
Eskişehir'de Arkadaş Katliamı: Bıçakla Öldürülen Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Gelişimi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi'nde arkadaşları arasında çıkan tartışma sonrasında bir kişi, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Enes T. ile husumetli arkadaşı Erol Can Kılıç arasında meydana geldi.

İkili arasında başlayan tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesiyle birlikte, Enes T. yanında taşıdığı bıçakla Erol Can Kılıç'ı yaraladı. Olayın hemen ardından, görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kişinin Durumu

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Katil Zanlısının Yakalanması

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Enes T., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Enes T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

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