Eskişehir'de Arkadaş Kavgası: Bıçaklama Olayı Can Aldı

Eskişehir'de Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen bir bıçaklama olayı, iki arkadaş arasında yaşanan tartışmanın ölümle sonuçlanmasıyla gündeme geldi. Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi'nde karşılaşan Enes T. ile husumetli olduğu arkadaşı Erol Can Kılıç arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga Sonrası Yaralanma ve Hastane Süreci

Tartışma esnasında Enes T., elindeki bıçakla Kılıç'ı yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil Zanlısı Yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Enes T., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Enes T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.