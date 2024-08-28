Eskişehir'de Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 3 Yaralı

Eskişehir'de Kaza: 3 Yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, aydınlatma direğine çarpan bir otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Sürücü I.D. idaresindeki 26 BC 460 plakalı otomobil, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi.

Yaralıların Durumu

Olayda yaralanan sürücü I.D. ile birlikte araçta bulunan E.K. ve K.A. yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralıların durumu hakkında bilgi vererek tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.