Eskişehir'de Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 3 Yaralı

Eskişehir'de Kaza: 3 Yaralı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, aydınlatma direğine çarpan bir otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.
Kaza Anı ve Sonrası
Sürücü I.D. idaresindeki 26 BC 460 plakalı otomobil, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi.
Yaralıların Durumu
Olayda yaralanan sürücü I.D. ile birlikte araçta bulunan E.K. ve K.A. yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralıların durumu hakkında bilgi vererek tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.