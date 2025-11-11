Eskişehir'de 'Before & After' Orman Yangınları Yağlı Boya Sergisi Açıldı

Eskişehir'de 23 Temmuz 2025'te yaşanan yangına adanan 'Before & After' yağlı boya sergisi, Tepebaşı'nda 40 eserle açıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 17:43
Eskişehir'de 'Before & After' Orman Yangınları Yağlı Boya Sergisi Açıldı

Eskişehir'de 'Before & After' Yağlı Boya Sergisi açıldı

Eskişehir'de orman yangınlarını konu alan 'Before & After Yağlı Boya Sergisi' ziyaretçileriyle buluştu. Sergi, orman yangınlarının öncesi ve sonrası temalarını tuvale taşıyan eserlerle dikkat çekiyor.

Serginin arka planı ve açılış

23 Temmuz 2025 tarihinde Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü şehit oldu. Ülke genelinde büyük üzüntü yaratan bu olayın ardından ressam Gülümser Uluçay ve öğrencileri, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bir resim sergisi düzenlemeye karar verdi.

Serginin açılış programı, saat 14.30'da Tepebaşı Belediyesi Atilla Özer Karikatürlü Ev'de gerçekleştirildi.

Katkıda bulunanlar ve eserler

Ressam Gülümser Uluçay (66) ile birlikte, Aygün Mazlum, Belgin Denkboy, Beral Tanağrı, Ergun Mutlu, Filiz Özbek, Güngör Kibaroğlu, Oya Entok, Salih Üstünel, Sevilay Karaman ve Sevim Seyhan aylar süren çalışmaları sonucunda toplam 40 eser ortaya koydu.

66 yaşındaki ressam Gülümser Uluçay sergiye dair, 'Bugünkü sergimizin konusu, orman yangınları. İnsanların unuttuğu bazı şeylere dikkat çekmek istedik. Sağ olsun, arkadaşlarım da beni kırmadılar. Hepsi birer tane resimle katkıda bulundular' dedi.

Sergi, orman yangınlarının neden olduğu tahribatı ve toparlanma umutlarını tuval üzerinden anlatmayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR’DE ORMAN YANGINLARINI KONU ALAN ‘BEFORE & AFTER YAĞLI BOYA SERGİSİ’NİN AÇILIŞ PROGRAMI...

ESKİŞEHİR’DE ORMAN YANGINLARINI KONU ALAN ‘BEFORE & AFTER YAĞLI BOYA SERGİSİ’NİN AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, DERİN MESAJLAR İÇEREN BAZI ESERLER GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI.

ESKİŞEHİR’DE ORMAN YANGINLARINI KONU ALAN ‘BEFORE & AFTER YAĞLI BOYA SERGİSİ’NİN AÇILIŞ PROGRAMI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da eski Aksu başkan adayı davasında yaralının sözleri: 'Vay babuş vay, çok acıyor'
2
Nevşehir'de Çatı Yangını Söndürüldü: İş Yeri Sahibi ile Kiracı Arasında Kavga
3
Muş'ta Bağlar'da 8 km'lik Sonbahar Doğa Yürüyüşü — Genç Adımlar Derneği
4
YÖK ve Sıfır Atık Vakfı'ndan Önemli İş Birliği Protokolü
5
Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Macron ve Abbas Paris’te Görüştü: Ortak Komite ve 100 milyon euro yardım
7
Edirne'de Köpek Toplama Görüntüleri Tepki Çekti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler