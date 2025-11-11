Eskişehir'de 'Before & After' Orman Yangınları Yağlı Boya Sergisi Açıldı

Eskişehir'de 'Before & After' Yağlı Boya Sergisi açıldı

Eskişehir'de orman yangınlarını konu alan 'Before & After Yağlı Boya Sergisi' ziyaretçileriyle buluştu. Sergi, orman yangınlarının öncesi ve sonrası temalarını tuvale taşıyan eserlerle dikkat çekiyor.

Serginin arka planı ve açılış

23 Temmuz 2025 tarihinde Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü şehit oldu. Ülke genelinde büyük üzüntü yaratan bu olayın ardından ressam Gülümser Uluçay ve öğrencileri, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bir resim sergisi düzenlemeye karar verdi.

Serginin açılış programı, saat 14.30'da Tepebaşı Belediyesi Atilla Özer Karikatürlü Ev'de gerçekleştirildi.

Katkıda bulunanlar ve eserler

Ressam Gülümser Uluçay (66) ile birlikte, Aygün Mazlum, Belgin Denkboy, Beral Tanağrı, Ergun Mutlu, Filiz Özbek, Güngör Kibaroğlu, Oya Entok, Salih Üstünel, Sevilay Karaman ve Sevim Seyhan aylar süren çalışmaları sonucunda toplam 40 eser ortaya koydu.

66 yaşındaki ressam Gülümser Uluçay sergiye dair, 'Bugünkü sergimizin konusu, orman yangınları. İnsanların unuttuğu bazı şeylere dikkat çekmek istedik. Sağ olsun, arkadaşlarım da beni kırmadılar. Hepsi birer tane resimle katkıda bulundular' dedi.

Sergi, orman yangınlarının neden olduğu tahribatı ve toparlanma umutlarını tuval üzerinden anlatmayı amaçlıyor.

