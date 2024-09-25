Eskişehir'de Bıçaklı Kavga Yargılanıyor

Eskişehir'deki Kavga ve Yargılama Süreci

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili olarak 3 sanık mahkemede yargılandı.

Duruşmanın Detayları

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar Burak Z. (27) ve Tunahan Z. (23) ile hayatını kaybeden Fatih Bayar'ın yakınları ve avukatları katıldı. Diğer sanık Faruk Y. (17) ise duruşmaya gelmedi.

Sanıkların İfadeleri

Sanık Tunahan Z, olay sırasında yaşamını yitiren Fatih Bayar'ın kendisine hakaret ettiğini belirterek, "İlk vuran da kendisiydi. Geçen duruşmada ailemin etkisiyle durumu doğru anlatamadım. Çok üzgünüm, bu olay yaşanmasaydı keşke." dedi.

Aile ve Avukatların Talepleri

Baba Mehmet Bayar, oğlunun 18 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini vurgulayarak, sanıkların ağır ceza almasını talep etti. Anne Ayşe Bayar da Faruk Y. hakkında tutuklama talep ederken, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, Ulusal Kriminal Büro'dan gelecek raporun beklenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Arka Planı

Olay, 21 Ocak 2024 tarihinde iki grup arasında çıkan bir kavgada yaşandı. Yanlış anlaşılma sonucu başlayan kavgada Fatih Bayar (37) ve arkadaşı Yasin T. bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Bayar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hafif yaralanan Yasin T. ise başka bir hastanede tedavi edilmişti.

Emniyetin Çalışmaları

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı takiben kaçan sanıkları bulup yakalayarak adli işlemlerini tamAMLAMıŞTIR. Burak Z. ve Tunahan Z. hemen tutuklandı.