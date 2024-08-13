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Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı ve Şüpheli Gözaltında

Eskişehir'de yaşanan bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:18
Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı ve Şüpheli Gözaltında

Olayın Detayları

Eskişehir Valiliği, şehirde meydana gelen bıçaklı saldırı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olay, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde gerçekleşti ve 5 kişi yaralandı.

Şüpheli Hakkında Bilgiler

Açıklamada, saldırganın 19 Haziran'da 18 yaşına girdiği ve daha önce herhangi bir adli kaydının bulunmadığı belirtilmiştir. Emniyet güçleri, saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirdi ve bıçak, suç unsuru olarak muhafaza altına alındı.Valilikten geçmiş olsun mesajı

Valilik, yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyerek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili titiz bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

Görgü Tanıklarının Anlatımları

Olay anını anlatan Yakup Taşçı, dışarıda bir gencin dikkatini çektiğini, gencin bir hırka ile dışarı çıktığını ifade etti. Diğer bir tanık, Muharrem K., bir yaralıya yardım etmeye çalışırken gördüklerini söyledi. Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, saldırganın 3 yıl önce mahalleden taşındığını belirtti.

Yaralıların Durumu

Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altındadır.

Şüpheli Gözaltında

Olayda bıçakla yaralanan kişiler arasında yaşlı bireylerin de bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Arda K., polis tarafından gözaltına alındı.

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