Eskişehir'de Bina Çatısında Yangın: Tramvay Seferleri Yeniden Başladı

Yangın Eskişehir’i Sarstı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, Fatih Mahallesi Halman Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Henüz Belirsiz

Bina çatısında başlayan yangının sebebi şu an için bilinmiyor. Yangının kısa sürede büyümesi dolayısıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Yangın sebebiyle, Şehir Hastanesi ile Kumlubel arasında hizmet veren tramvay seferleri durduruldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Tramvay Seferleri Normalleşti

Yangının söndürülmesinin ardından, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şehir Hastanesi-Kumlubel hattında tramvay seferleri yeniden başladı. Aynı zamanda, 75.YIL-OGÜ hattında da seferlerin normale döndüğü bildirildi.