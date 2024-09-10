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Eskişehir'de Bir Evdeki Çöpler Temizlendi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir evde biriken atıklar belediye ekipleri tarafından temizlendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:00
Eskişehir'de Bir Evdeki Çöpler Temizlendi

Odunpazarı'nda Çöp Temizliği

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi, Deliklitaş Mahallesi'nde bir evde biriken çöpler, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bu durum, bölgedeki vatandaşların rahatsızlık duyup belediyeye başvurmasıyla gündeme geldi.

İhbar Sonrası Müdahale

Odunpazarı Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, birikmiş atıklar nedeniyle çevrede kötü bir koku oluştu. Bu durumu fark eden vatandaşlar, ilgili birimlere şikayette bulundu. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, polis ve zabıta ekipleri eşliğinde belirtilen adrese giden belediye ekipleri, Temiz İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, geniş çaplı bir temizlik başlattı.

Temizlik Süreci ve Dezenfeksiyon

Biriktirilen çöpler arasında çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıt gibi atıklar yer aldı. Ekipler, bu malzemeleri evden çıkartarak bölgeyi temizledi. Ardından genel temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu olay, yerel yönetimlerin benzer durumlarla karşılaşması halinde hızlıca müdahale etmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde biriktirilen atıkların kokuya neden olması üzerine...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde biriktirilen atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşların belediyeye ihbarı sonrasında, ev belediye ekiplerince temizlendi.

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