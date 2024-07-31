Eskişehir'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Eskişehir’de Otomobil Kazası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. K.K. yönetimindeki 11 ABC 432 plaka numaralı otomobil, Çamlıca Mahallesi sınırlarında, Şirinler ve Şendere sokaklarının kesişim noktasında, bisikletli M.T.A. (12) adlı çocuğa çarptı.

Olayın Detayları

Kaza sonrası, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralanan M.T.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hızlı bir şekilde ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik Kamerasına Yansıyan Anlar

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bilgiler sunuyor.