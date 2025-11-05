Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi — Özel gereksinimli oğlu adliyeye sevk

Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi
Olayın detayları
Eskişehir'in Emek Mahallesi Uluselvi Sokak adresindeki bir apartmanın 1 numaralı dairesinde, dün öğle saatlerinde 70 yaşındaki Safiye Yarbil bıçakla boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Yarbil, özel gereksinimli 2 çocuğun annesi olarak kayıtlara geçti.
Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı ve hayatını kaybeden kadının 44 yaşındaki oğlu U.Y. gözaltına alındı.
Cenaze töreni ve soruşturma
Cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırılan ve otopsisi yapılan Safiye Yarbil, bugün öğle namazını müteakip Hacı Çalıklar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Yarbil'in yakınları gözyaşları içinde kaldı.
Öte yandan, U.Y.'nin bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği bildirildi. Olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR'DE BIÇAKLA BOYNU KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN KADIN İÇİN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP HACI ÇALIKLAR CAMİİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ