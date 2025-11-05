Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi — Özel gereksinimli oğlu adliyeye sevk

Eskişehir'de bıçakla boğazı kesilen 70 yaşındaki Safiye Yarbil toprağa verildi; özel gereksinimli oğlu U.Y. adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:48
Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi — Özel gereksinimli oğlu adliyeye sevk

Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi

Olayın detayları

Eskişehir'in Emek Mahallesi Uluselvi Sokak adresindeki bir apartmanın 1 numaralı dairesinde, dün öğle saatlerinde 70 yaşındaki Safiye Yarbil bıçakla boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Yarbil, özel gereksinimli 2 çocuğun annesi olarak kayıtlara geçti.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı ve hayatını kaybeden kadının 44 yaşındaki oğlu U.Y. gözaltına alındı.

Cenaze töreni ve soruşturma

Cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırılan ve otopsisi yapılan Safiye Yarbil, bugün öğle namazını müteakip Hacı Çalıklar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Yarbil'in yakınları gözyaşları içinde kaldı.

Öte yandan, U.Y.'nin bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği bildirildi. Olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE BIÇAKLA BOYNU KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN KADIN İÇİN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP HACI...

ESKİŞEHİR'DE BIÇAKLA BOYNU KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN KADIN İÇİN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP HACI ÇALIKLAR CAMİİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

ESKİŞEHİR'DE BIÇAKLA BOYNU KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN KADIN İÇİN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP HACI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi