Eskişehir'de canlı yayında 5 kişiyi bıçaklayan sanığa 75 yıl 5 ay hapis

Duruşma ve verilen ceza

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Arda K. (19) ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 kez 15'er yıl hapis cezası ile aynı suçtan ayrıca 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca sanığa "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Toplam ceza 75 yıl 5 ay olarak açıklandı.

Mahkeme sürecinde, Arda K. ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk hakkında beraat kararı verildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesinde 12 Ağustos'ta akşama doğru meydana geldi. Çay bahçesine gelen Arda K., cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında bazı kişilere bıçakla saldırdı.

Saldırıda çay bahçesi ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek yaralandı. Saldırganın başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunduğu bildirildi. Olayın hemen ardından polis tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddianamedeki cezai beklenti

İddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan Arda K.'nin 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.