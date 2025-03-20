Eskişehir'de Çapraz Ekiplerle Sigara Denetimi Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Sağlık Bakanlığı'nın çapraz denetim ekipleri, kafe ve restoranlarda sigara yasağını denetledi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:07
Eskişehir'de Çapraz Ekiplerle Sigara Denetimi Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Sigara Denetimi Uygulaması

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Eskişehir'de farklı illerden gelen çapraz denetim personeliyle kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimler, tütün mamulü kullanımına ilişkin yasaların ne derece uygulandığını gözlemlemek amacıyla yapıldı.

Denetimlerin Detayları

Denetim ekipleri, tütün mamulü kullanımına dair yasal uyarı levhalarını ve kapalı alanlarda tütün tüketim durumunu kontrol etti. Yasağa uymayan işletmelere çeşitli cezalar uygulandı. Sağlık Bakanlığı personeli Şeref Biçer, yaptıkları denetimlerin amacının tanıdık yüzlerin etkisinin azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi olduğunu vurguladı.

İşletme Sahiplerinin Görüşleri

Denetlenen bir işletmenin sahibi Necati Şirin, çapraz denetimlerin faydalı olduğunu belirterek, farklı kişilerin kontrolünün doğru bir uygulama olduğunu ifade etti.

Tütün Mamulü Kullanımına Ait Yasal Düzenlemeler

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü',den yapılan açıklamada, kapalı alan tanımı ile ilgili bilgiler verildi. Kapalı alan, sabit ya da seyyar tavanı olan, yan yüzeyleri büyük ölçüde kapalı mekanlar olarak tanımlanıyor. Eğer bir işletmede tütün mamulü kullanıyorsa, işletmeye 19,476 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca, 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapsamında nargile sunumu yapılan yerlerde uygunluk belgesi kontrolleri de yapılmakta. Tütün mamulü tüketen vatandaşlar ise 1,406 lira ceza ile karşı karşıya kalabiliyor.

Denetim Süreci ve Gelecek Planları

Tüm denetim tutanakları, ilgili amirlere sunularak mülki amirin onayına tabii tutulmakta. Çapraz denetim uygulamaları, yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Eskişehir'de farklı illerden gelen çapraz denetim personeliyle kafe ve...

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Eskişehir'de farklı illerden gelen çapraz denetim personeliyle kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı. Sağlık Bakanlığı personeli Şeref Biçer, açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Eskişehir'de farklı illerden gelen çapraz denetim personeliyle kafe ve...

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Eskişehir'de farklı illerden gelen çapraz denetim personeliyle kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı. Sağlık Bakanlığı personeli Şeref Biçer, açıklama yaptı.

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