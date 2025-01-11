Eskişehir'de Cinsel Taciz ve İstismar İddiası: 1 Gözaltı

Eskişehir'de Cinsel Taciz ve İstismar Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar suçlaması nedeniyle bir kişi gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın detaylarını açıkladı.

Olayın Gelişimi

Olay, Seyitgazi ilçesinde meydana geldi. Yaşı küçük olan N.A isimli mağdurun, şüpheli İ.Y. tarafından cinsel taciz ve istismara uğradığı öne sürüldü. Başsavcılık, hemen soruşturma başlattı ve İ.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Yasal Süreç ve Gelişmeler

Şüpheli İ.Y., 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen 'Çocuğa karşı cinsel taciz ve sarkıntılık' suçlamaları ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bölge mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İ.Y. için yakalama emri çıkarıldı. Şüpheli, 11 Ocak tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir.