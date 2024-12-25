Eskişehir'de Çoban Köpeği, 6 Kuzuyu Hayatında Farklı Bir Rol Üstlenerek Besliyor

Eskişehir'de İlginç Bir Olay!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, bir çoban köpeği, 6 kuzuyu sahiplenip emzirmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu olaya tanıklık eden Ahmet Özkan, ilçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde besicilik yapıyor.

Köpeğin Merhameti

Ahmet Özkan, çoban köpeğinin ağıldaki kuzuya süt verdiğini fark ettiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabında bu görüntüleri paylaşan Özkan, köpeğinin kendi yavrusunu da kuzularla birlikte büyüttüğünü ifade etti.

Özkan, "Normalde kuzuları annelerinden ayırdıktan sonra kontrol etmeye geliriz. Bir gün geldiğimde birkaç kuzunun köpeğe sokulduğunu ve onu emmeye başladığını fark ettik. Bu bir süre devam etti," dedi.

Köpek ve Kuzular Arasındaki Bağ

Köpeğin kendi yavrusunu da ağıla getirdiğini vurgulayan Özkan, içgüdüsel olarak yönlendirdiği bu durumun köpek ve kuzular arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti. "Doğumunu burada yapmıştı. Diğer kuzularla da yavrusunun alışması için devamlı birlikte bırakırdık. Köpek de burayı benimsedi. Demek ki kuzularla birbirlerine alışmışlar. Hepsi sağlıklı, hiçbirinde bir hastalık yok. Bu hayvanlar doğası gereği birbirlerine yardımcı oluyor. Köpek de bize yardımcı oldu ve kuzulara annelik yaptı," açıklamasında bulundu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir çoban köpeği, kendi yavrusunun yanı sıra 6 kuzuyu sahiplenerek emziriyor. İlçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Özkan, açıklama yaptı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir çoban köpeği, kendi yavrusunun yanı sıra 6 kuzuyu sahiplenerek emziriyor. İlçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Özkan, açıklama yaptı.